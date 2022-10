L’interview de Javier Bardem qui chante et danse dans "Enzo le Croco"

Ce film familial est une charmante surprise, mais quel a été le point de départ de votre participation dans le rôle d’Hector ?

Javier Bardem : Les réalisateurs Will Speck et Josh Gordon m’ont envoyé le scénario et bien sûr, j’ai répondu non ! parce que je ne me sentais pas capable de jouer ce rôle… Mais ils ont été très encourageants, donc, ça m’a pris du temps pour sauter dans le projet, parce que c’est très amusant de prendre le risque de faire des choses que je n’ai jamais faites auparavant ! Et aussi parce que mes enfants voulaient que je joue dans un film pour eux. Mais aussi parce que le sujet est très bon, c’est amusant, c’est charmant, c’est émouvant, et c’est aussi une comédie musicale avec de très bonnes chansons composées par Pasek et Paul… Donc, tout ça avait du sens, et j’ai dit : OK, on va essayer !