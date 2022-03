L’interview de Jared Leto, pour son interprétation de l’inquiétant Docteur "Morbius"

Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage de Morbius, dites-nous qui est ce docteur, qui n’est pas un superhéros mais un super humain, quels sont ses talents dans cette histoire ?

J’apprécie d’être ici en personne, d’avoir pu me rendre en Europe pour vous rencontrer, et je suis très excité à l’idée de parler de "Morbius", c’est un film qui sort exclusivement dans les salles, et c’est une belle chose de pouvoir soutenir le cinéma, et j’en suis très fier ! "Morbius", c’est un film qui parle du bien et du mal, qui parle de la bataille avec les pulsions primaires, c’est un super film d’action Marvel ! Mais qui explore également le côté obscur de l’univers.

Je préfère ce genre de films que les trois précédents films Marvel avec des combats qui durent une demi-heure, c’est un film différent mais c’est également un film dynamique, vous êtes d’accord ?

Oui, c’est différent, et c’est un film qui évolue dans son propre univers, c’est ce que j’aime dans ce film.

Et pour incarner Batman ou Superman, nous avons vu plein d’acteurs différents dans plein de films différents, alors que pour Morbius, c’est tout nouveau. Donc, je suppose que c’est plus facile pour créer un personnage à partir de zéro, cinématographiquement parlant…

Je ne sais pas si c’est plus facile, mais le fait que Morbius n’est jamais apparu sur un écran a rendu le projet très attractif pour moi. Et je suis très fier qu’on m’ait demandé de lui donner vie au cinéma, c’est un honneur !

Et il y a des questions morales, en dessous du premier degré de lecture du film de divertissement, sur le bien et le mal qui sont en nous. C’est important pour vous de divertir mais pas bêtement ?

Oui, je pense… J’aime divertir mais aussi provoquer, et faire réfléchir le public, c’est beau à faire… C’est un film qui suit son propre rythme, mais j’espère que les gens passeront un bon moment au cinéma.

Ça doit être amusant de jouer "Docteur Jekyll et Mister Hyde"…

Oui, il y a une sorte de Jekyll et Hyde, dans le personnage, explorer le bien et le mal qui sont en vous, se battre contre les pulsions primaires, et j’espère vraiment que le public va s’amuser.

Vous avez donc dû travailler les aspects physiques des deux facettes de Morbius ? Ils sont très différents, comment avez-vous dû vous entraîner ?

J’ai tout fait, j’ai fait des recherches, j’ai parlé avec des médecins, des scientifiques. C’est un rôle qui est physiquement très exigeant, qui m’a fait beaucoup travailler sur mon physique, oui, c’était un défi mais cela en valait la peine !