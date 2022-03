L’interview de François Cluzet pour "La Brigade"

Dans le film de Louis-Julien Petit, François Cluzet incarne Lorenzo, il tient un foyer de jeunes migrants : il va accueillir Cathy (Audrey Lamy) une cantinière d’un genre un peu spécial puisqu’elle est cheffe coq et qu’elle vient de se faire virer d’un poste dans un grand restaurant.

François Cluzet connaissait bien le travail du réalisateur, et il avait apprécié ces deux films précédents, "Discount" et "Les invisibles". Et quand il a appris que Louis-Julien Petit avait un rôle pour lui mais qu’il n’osait pas lui proposer sous prétexte que ce rôle était trop "petit" pour lui, il a décidé de se lancer dans le projet :

Je ne veux pas faire un film trop petit, je m’en fous de faire un rôle secondaire si c’est un bon film. Je préfère être petit dans un grand film que grand dans un petit film.

La suite de la conversation dans son interview intégrale.