L'interview de Fanny Ardant pour "Les jeunes amants" : "Je veux que ma vie m'appartienne ! "

Pierre (Melvil Poupaud), 45 ans, médecin oncologue, marié et père de famille, accompagne un ami qui rend visite à sa mère Shauna (Fanny Ardant), belle septuagénaire qui se réfugie de plus en plus souvent dans une ferme en Irlande. A la faveur de ce bref séjour, Pierre est troublé par cette femme qu’il avait croisé quinze ans plus tôt. Et le trouble est réciproque… A Paris, Pierre va revoir Shauna, et assumer le sentiment amoureux qu’il éprouve pour elle. Shauna, libre et indépendante, a à la fois envie et peur de cette relation. Car comment faire accepter cet amour si peu conventionnel aux proches ?

A une époque où les couples "homme de 60 ans (et plus) /femme de 40 ans (et moins)" ne choquent plus personne, il est assez pénible de constater que l’inverse reste encore si peu accepté par une certaine morale bourgeoise. Cette question est évidemment au cœur du film, mais ce n’est pas la seule : Shauna, de santé fragile, s’interroge sur l’avenir possible de sa relation avec Pierre… Si le jeu de Melvil Poupaud reste parfois un peu tiède, Fanny Ardant habite son personnage avec une sincérité terriblement touchante. En d’autres mots, c’est elle qui fait le film.

Comment s'est-elle investie dans ce projet sensible ? les réponses dans son interview intégrale.