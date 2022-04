L'interview de Denis Podalydès pour "Tromperie"

Pour son adaptation du roman du grand écrivain new yorkais Philip Roth, "Deception", Arnaud Desplechin a fait appel à l'acteur de théâtre, sociétaire de la Comédie-Française, Denis Podalydès.

Le film raconte la relation entre Philip, Denis Podalydès donc, écrivain renommé exilé à Londres et sa jeune maîtresse, incarnée par Léa Seydoux, qui vient lui rendre des visites régulières dans son appartement. Ils y font l’amour, discutent à perte de vue sur ce qui les réunit et ce qui les différencie : l’âge, l’éducation, le rapport à la vie et à la mort.

Desplechin, dans cette adaptation française du roman de Roth, fait appel à des conventions de théâtre, et il confronte également deux univers, celui de l'actrice de cinéma plus connue comme "James Bond Girl", Léa Seydoux, à celui du théâtre classique de Denis Podalydès.

Un mélange des genres qui plaît beaucoup au comédien, dans le dialogue artistique que cela engendre : il a pris l'habitude de changer de registre, du cinéma au théâtre, même si pratiquement, il lui faut jongler avec les contraintes d'agenda pour continuer à jouer pour la Comédie française..