L’interview de Constance Meyer et Déborah Lukumuena pour "Robuste"

"Robuste" raconte la rencontre entre Aïssa, jeune Africaine agent de sécurité et Georges, star vieillissante. Aïssa, passionnée de lutte, doit remplacer au pied levé l’habituel assistant de Georges, mais n’est nullement impressionnée par ce grand acteur de cinéma.

Constance Meyer filme Depardieu au naturel, presque à nu, et Déborah Lukumuena est d’une grande justesse. Dommage que la réalisatrice se soit contentée de filmer la confrontation de deux générations et de deux mondes à travers ce face-à-face, et ait oublié de nourrir son film d’une véritable intrigue.