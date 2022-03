L’interview de Cédric Klapisch pour "En Corps", un film bienveillant sur la danse

Cédric Klapisch avait envie depuis longtemps de filmer la danse. Il a échafaudé une gentille petite fiction pour soutenir cette envie. Optimiste et bienveillant de nature, le réalisateur de "L’auberge espagnole", aujourd’hui sexagénaire, continue à filmer la jeunesse avec empathie.

Elise, 26 ans, n’a grandi que par et pour la danse classique. Alors qu’elle est en passe de réaliser son rêve – devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris, le destin s’en mêle : elle fait une grave chute sur scène. Résultat : une énorme entorse, qui la rend inopérante pendant des mois… Voire plus. Pour tenter de noyer sa désillusion et son chagrin, Elise rejoint un couple d’amis qui tient un food-truck. Un jour, la camionnette fait étape devant un espace polyvalent, qui sert d’espace de répétition pour des artistes. Là, Elise découvre le travail d’une compagnie de danse contemporaine… Sa vocation première se réveille. Mais son corps peut-il encore être à la hauteur de ses désirs ?

Dans "En corps", tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hormis le drame initial de l’accident d’Elise, il n’y a pas d’ennemi à combattre dans son scénario. Comment peut-on (encore) faire un film "bienveillant" à notre époque, entre la guerre et la pandémie ? Les réponses dans son interview intégrale.