L'interview de Cate Blanchett pour "Tár"

Cate, le film parle d’art, de célébrité, du pouvoir de la célébrité, et du mauvais usage de ce pouvoir, qu’est-ce qui vous a le plus attirée dans le projet ?

Cate Blanchett : Tout cela ! Je n’avais jamais lu rien de tel, et on en a parlé avec Nina, il y avait des personnages que je n’avais jamais vus portés à l’écran, avec un ensemble de relations qui étaient à la fois vraiment provocantes, et dangereuses, et terriblement honnêtes. Todd Field est un maître de la mise en scène, et la manière dont il a collaboré avec nous, mais également avec son équipe, Florian Hoffmeister pour la cinématographie et Monika Willi pour le montage, et Bina Daigeler pour les costumes, tout était mis en place brillamment pour que le public ait l’impression d’assister à des actions ou des comportements dont les personnages n’étaient pas eux-mêmes conscients. Nous avons tous ces moments douloureux dans notre vie et heureusement, cela arrive quand on est jeunes, où on se rend compte que celui ou celle qu’on croit être n’est pas celui ou celle que les gens perçoivent. C’est tragique pour Lydia mais c’est la même chose pour tous les êtres humains. Et bien entendu la musique ! La musique était extraordinaire !