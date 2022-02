L'interview de Carine Tardieu, la réalisatrice des "Jeunes amants"

Carine Tardieu a hérité d’un projet que la réalisatrice Solveig Anspach (décédée d’un cancer en 2015) avait développé, inspiré par l’histoire d’amour de sa propre mère. Tardieu, passionnée par les histoires de famille (on lui doit le savoureux "Otez-moi d’un doute" avec François Damiens), a repris le script avec la scénariste Agnès de Sacy (collaboratrice de Pascal Bonitzer et Zabou Breitman, entre autres), et mis en place un face-à-face entre Melvil Poupaud et Fanny Ardant.

A une époque où les couples "homme de 60 ans (et plus) /femme de 40 ans (et moins)" ne choquent plus personne, il est assez pénible de constater que l’inverse reste encore si peu accepté par une certaine morale bourgeoise. Cette question est évidemment au cœur du film, mais ce n’est pas la seule : Shauna, de santé fragile, s’interroge sur l’avenir possible de sa relation avec Pierre… Si le jeu de Melvil Poupaud reste parfois un peu tiède, Fanny Ardant habite son personnage avec une sincérité terriblement touchante. En d’autres mots, c’est elle qui fait le film.

Comment la réalisatrice a-t-elle réinventé cette histoire qui tenait tant à cœur à la réalisatrice Solveig Anspach ? les réponses dans son interview intégrale.