L'interview d'Emilie Dequenne pour le film "Maman a tort"

Pratiquement toutes les scènes se passent dans un bureau, vous n’avez pas eu peur que ce soit lassant à tourner et à regarder, alors qu’en définitive, ce n’est pas le cas ?

Il y a des instants dans la maison, dans le métro, il y a des petits moments où ils sont entre ados à l’école ou en sortie d’immeuble. Non. Et puis ça m’a aidé, c’était un petit plus… En plus de ça, comme Jeanne est très présente à l’écran, on était un peu soumis à ses horaires de travail. Du coup on faisait des journées de tournage similaires à des horaires de bureau. J’avais des journées de 8, 9 heures. C’était incroyable. Je n’ai jamais connu ça. D’habitude on fait plutôt des journées de 15, 16 heures, donc là 8, 9 heures de travail par jour à Paris, c’était magique. Il n’y avait pas énormément de tournages de nuit en plus, donc je quittais la maison le matin et je rentrais le soir. C’était assez nourrissant pour interpréter Cyrielle. Si ce n’est que moi j’y allais quand même avec beaucoup plus de gaité et de joie mais voilà…

La vie de bureau, vous ne la connaissez pas forcément, vous êtes actrice depuis votre plus jeune âge, est-ce que vous pensez que ce que l’on voit dans le film est assez réaliste, assez représentatif de ce qui se passe vraiment dans la vie des fonctionnaires par exemple ?

Des fonctionnaires par exemple…ça dépend. Je pense que quelqu’un qui a choisi son travail, qui l’aime, qui se sent à sa place, qui sait se faire respecter, qui ne subit pas de hiérarchie forcée, abusive, je pense que c’est possible d’être heureux au bureau, j’en suis sûre… Maintenant, j’imagine que pour une grande partie des travailleurs, ceux-ci qui en tout cas ont un travail par nécessité et pas forcément celui qu’ils ont choisi ce n’est pas forcément le cas. Donc oui, j’imagine que c’est assez réaliste, surtout au sein d’une énorme entreprise où les individualités sont vraiment mises en avant, enfin j’imagine que ça ne doit pas être simple. Il vaut mieux être bien dans ses baskets.