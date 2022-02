L’interview d’Aurélia Georges, réalisatrice de "La place d’une autre"

La réalisatrice Aurélia Georges a eu la bonne idée d’adapter un roman peu connu de Wilkie Collins. Cet auteur anglais, ami (et rival) de Dickens, est considéré à juste titre comme un des pères du roman policier moderne, et ses classiques "La pierre de lune" et "La femme en blanc" sont des véritables "page turner".

Collins s’est toujours passionné pour les thèmes d’usurpation d’identité, d’imposture et de différences de classe : on retrouve tout ça dans "La place d’une autre", et le transfert de son intrigue dans la France de 14-18 tient la route. La mise en scène d’Aurélia Georges, est esthétiquement raffinée, et le casting adéquat.

Lyna Khoudri (vue dans "Papicha", "Hors Normes" et "The french dispatch") est touchante dans le rôle de Nélie, et Sabine Azéma (très discrète depuis la mort de son compagnon cinéaste Alain Resnais) reste très sobre dans le rôle d’Eléonore.

Comment la réalisatrice a-t-elle eu l’idée d’adapter ce roman méconnu de Wilkie Collins ? Les réponses dans son interview intégrale.