L’interview d’Anamaria Vartolomei, l’actrice principale de "L’événement"

Dans le film d’Audrey Diwan, la jeune actrice française d’origine roumaine Anamaria Vartolomei joue le rôle d’Anne, une jeune fille issue d’un milieu modeste, étudiante intelligente et ambitieuse. Lors d’une visite médicale, elle apprend avec effroi ce qu’elle redoutait : elle est enceinte de trois mois. Le père est un jeune homme de bonne famille avec qui elle a eu une brève aventure. Anne veut à tout prix continuer ses études, et se débarrasser de cet enfant non désiré.

Mais dans la France corsetée des sixties, l’avortement est un délit, et sa pratique clandestine dangereuse. Les semaines s’égrènent, et l’angoisse d’Anne monte…