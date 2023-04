L'interview d'Alexis Michalik pour "Une histoire d'amour"

Dans le cadre de la sortie du film "Une histoire d'amour" d'Alexis Michalik, Hugues Dayez a interviewé le réalisateur, acteur et dramaturge français.

Quatre ans après "Edmond", sur l’auteur fameux de "Cyrano de Bergerac", le Français Alexis Michalik adapte pour le cinéma une autre de ses pièces de théâtre à succès : "Une histoire d’amour". Il embarque dans l’aventure les comédiennes qui ont fait son triomphe sur les planches : Juliette Delacroix et Marica Soyer. Et endosse lui-même le rôle du frère écrivain cynique et désabusé.

L'interview intégrale d'Alexis Michalik par Hugues Dayez.