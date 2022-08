L’intervention de police dans un hôtel Ibis du centre de Bruxelles est terminée et concernait une fausse alerte à la bombe

La police est intervenue en début d’après-midi dans un hôtel Ibis du centre de Bruxelles. L’opération a pris fin aux alentours de 14h. Un homme a été interpellé sur place.

"Les services de police sont intervenus à l’hôtel Ibis dans le cadre de ce qui s’est avéré être une fausse alerte à la bombe", vient de préciser le parquet de Bruxelles. "Les services de police sont intervenus et l’auteur présumé des faits, un homme âgé de trente et un ans, a été privé de sa liberté et emmené pour audition. L’individu n’était pas armé. L’enquête se poursuit et le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires".