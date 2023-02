"L’intersectionnalité n’est pas un frein, ni une menace pour le féminisme"

En Belgique, selon Catherine Jacques (2009), les premières féministes tentent de se positionner au-dessus des luttes des partis et de former un front susceptible d’attirer toutes les femmes. Mais cet espoir se heurte très vite aux réalités politiques et aux luttes qui s’exacerbent à la fin du 19e siècle. En dépit de ces efforts, le féminisme se divise selon les trois partis traditionnels et présente dès le début du 20e siècle un courant laïque et libéral, un courant catholique et un courant socialiste avec des changements qui ont eu lieu en leur sein évidemment et de nouveaux courants qui se sont ajoutés.

La diversité dans le féminisme est historique

Dans les années 70, et selon Louise Toupin, les grandes traditions de pensée féministes ont été ébranlées par des critiques fondamentales comme celle du Black Feminism. Ces féministes noires, fondatrices de l’approche intersectionnelle, ont expliqué que ce qui était fondamental pour elles, dans la compréhension de leur oppression, n’était pas seulement dans les classes sociales et le sexisme mais dans le racisme. Les féministes ont ainsi été poussées à sortir, dans leurs analyses de l’oppression, du duo sexe/classe au trio sexe/classe/race et ensuite, grâce à la contribution des lesbiennes noires américaines le quatuor sexe/classes/race/homophobie est formé.

De leur côté et dans la même période, les approches postcoloniale et décoloniale s’inscrivent dans la production de savoirs critiques du colonialisme et de ses effets, aussi bien matériels que symboliques. Ils apportent une compréhension de l’imbrication des différentes formes d’oppression des femmes, appréhendées dans leurs contextes sociopolitiques spécifiques (Essyad, 2018).