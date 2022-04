L’interrogatoire de Johnny Depp s’achève sur des messages hyperviolents envers Amber Heard

Dans une dernière question lui demandant s’il était victime de violences conjugales, Johnny Depp a répondu "oui" à son avocat. C’est le message principal qu’il veut faire passer au jury: La victime, c’est lui, l’agresseur, c’est elle. Et l’acteur n’en démord pas : il n’a jamais frappé son ancienne femme ni aucune autre d’ailleurs. Mais ça ne risque pas d’être simple au vu des photos, vidéos et SMS témoignant de son état sous l’emprise de drogue, d’alcool, et faisant état de violences. Une chose est sûre jusqu’à présent : ce mariage était toxique, et comme l’a d’ailleurs expliqué Johnny, chacun avait pris l'habitude de filmer les altercations à l’insu de l’autre.

Le gestionnaire immobilier d’une maison australienne et londonienne où Johnny Depp et Amber Heard ont séjourné en 2015 a témoigné ce lundi des dégâts qu’il a constatés après l’un de leurs affrontements : scène de verre brisé, traces de sang, dessus de bar endommagé, table de ping-pong effondrée… autant de traces de l’atmosphère incendiaire qui régnait. Ben King a ensuite expliqué avoir vu et entendu de nombreuses disputes entre Depp et Heard : "Ceux-ci avaient tendance à suivre un schéma dans lequel M.Depp quittait une pièce et Mme Heard suivait". Il a notamment détaillé une dispute à Londres qui avait commencé lorsque l’actrice avait demandé à son mari pourquoi il lui avait retiré sa main de la sienne, commentant son attitude comme celle d’une "adolescente gâtée". C’est encore lui qui avait été appelé à la maison après le fameux épisode du morceau de doigt sectionné de Johnny, il s’est souvenu qu’Amber sanglotait lorsqu’il est entré, que les locaux étaient en désordre, que du sang avait taché la moquette et les murs, et que le sous-sol sentait l’alcool avec des canettes éparpillées.

Les avocats d’Amber Heard ont également ressorti cette vidéo de 2013 où l’on voit l’acteur donner des coups…dans des armoires, puis se servir du vin, mais… Réaction de l’intéressé : "Je n’ai pas essayé d’intimider Miss Heard. Si elle était intimidée, pourquoi filmait-elle ? Si elle était morte de peur, pourquoi n’est-elle pas partie ?".

Ils ont aussi montré le maquillage utilisé par Amber pour camoufler les blessures que lui aurait infligées son conjoint, mais surprise, c’est cette fois la marque de make-up qui a réagi en affirmant qu’au moment de leur mariage, leur produit n’était pas encore sorti sur le marché !