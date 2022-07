L'internet spatial, nouvelle frontière pour couvrir les territoires isolés.

Dans ce marché de la connectivité "en plein essor", estimé à 16 milliards de dollars "à horizon 2030" par Eutelsat dans son communiqué de lundi, la course aux étoiles est lancée pour se tailler la plus grande part possible.

L'internet par satellite existe déjà avec des acteurs historiques comme ViaSat aux Etats-Unis (qui vient de racheter le Britannique Inmarsat) tandis qu'en Europe, SES, Eutelsat ou encore la filiale d'Orange Nordnet recourent à la puissance du satellite pour offrir du haut débit à leurs clients.

Mais les géants de la tech sont aussi sur les rangs, à l'image de l'Américain SpaceX du milliardaire américain Elon Musk, qui a déjà déployé plus de la moitié des 4.400 satellites de sa constellation Starlink.

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, compte déployer plus de 3.200 satellites pour sa constellation Kuiper.

La Chine prévoit en outre de déployer pas moins de 13.000 satellites "Guowang" tandis que l'Union européenne souhaite disposer de sa propre constellation d'environ 250 satellites à partir de 2024 au nom de la souveraineté.