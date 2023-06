L’internet Show décerne ses Awards : découvrez les grands gagnants !

L’énorme buzz auquel on ne s’attendait pas est celui du prêtre Aurélien Saniko qui est également musicien et qui a composé une chanson de pop louange il y a une dizaine d’années. Elle s’est retrouvée sur Tik Tok en 2023 grâce à une chorale de Kinshasa et maintenant, nous l’entendons partout. 4,2 millions de vues sur le clip et plus de 135 millions de reprises sur Tik Tok.

“J’ai été victime de la grâce de Dieu à l’âge de 13 ans. J’avais une maladie neurologique et 1 an après sans prendre de médicament j’ai été guéri. A la suite de ça je me suis dit que je devais rendre grâce à Dieu. […] Ça me fait du bien et ça me fait plaisir que le monde entier écoute ma chanson.” exprime Aurélien Saniko, qui était notre invitée dans l’Internet Show.

Devinez quoi, sa chanson a même été reprise par David Guetta !