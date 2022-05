L’Internet Show a visité une ferme du futur

Imaginez un potager qui se trouve dans un bâtiment, où les plantes poussent la tête en bas et que le tout est géré par des robots. Et bien, ça existe et c’est ce qu’on appelle une ferme verticale. Pour L’Internet Show, le reporteur Guillaume a visité une de ces fermes du futur, près d’Avignon.

C’est dans le sud de la France que Guillaume a rejoint Pascal Thomas, le cofondateur de la ferme Futura Gaia, une ferme où une grande partie des agriculteurs sont des robots et des ordinateurs. Ici, pas besoin de bottes, ce nouveau modèle de ferme verticale se trouve dans un bâtiment. Basilic, coriandre, persil, bok choy ou encore salade, les plantes sont bichonnées et chaque paramètre est suivi constamment et scrupuleusement. Et pour cela, l’utilisation de nouvelles technologies est importante.

Tout le processus est appliqué à la lettre. Première étape, on plante les semences dans du terreau. Une fois ces graines semées, elles sont transportées à l’étage dans une chambre de germination où elles vont rester entre deux et trois semaines. Les plantes sont ensuite placées dans des cylindres où elles pourront continuer leur croissance jusqu’à la récolte faite, elle, à la main. Car malgré toute la technologie de la ferme, rien de mieux que l’œil humain pour déterminer la qualité du produit.

Aujourd’hui, la ferme Futura Gaia est un modèle réduit des futures fermes qui contiendraient, non pas une trentaine de cylindres, mais plutôt plusieurs centaines. Selon Pascal Thomas, ce projet de fermes verticales pourrait être une solution à des problèmes bien présents, notamment la gestion des ressources naturelles. Cela permettrait également de faire des économies et donc de proposer des plantes aux prix du marché.

Même si techniquement, le processus est déjà très abouti, tout ne peut pas encore pousser de cette manière. Mais ce qui est certain, c’est que les techniques qui sont développées dans cette ferme intéressent déjà de grosses industries.

Retrouvez la séquence vidéo ci-dessous et le replay de l'émission ici !