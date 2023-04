L'interminable feuilleton de la saison de Romelu Lukaku : blessures, triplé salutaire, concurrence et racisme

Reparti de Doha la mort dans l'âme, Lukaku parvient néanmoins à se remobiliser pour son club. Dominés par Naples et par l'AC Milan, les Intéristes mettent les bouchées doubles pour ravaler leur retard. Désormais flanqué d'un concurrent de luxe en la personne d'Edin Dzeko, Lukaku doit batailler pour sa place. Sur cette deuxième partie de saison, il n'inscrit que deux buts en championnat et compte sur la fenêtre internationale pour retrouver la confiance. Un plan couronné de réussite puisqu'il inscrit un triplé face à la Suède et un autre but contre l'Allemagne. En deux rencontres dans cet environnement fraternel, il plante plus de buts que sur l'ensemble de l'exercice en Serie A.