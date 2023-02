L’interminable chantier du tram liégeois : nouveaux retards en perspective

Un retard, un de plus pour le tram liégeois. La fin des travaux annoncée pour août est postposée à la fin de l’année. Si tout va bien. Quelques mois de plus qui vont encore empoisonner la vie des Liégeois et le parcours de 11 kilomètres qui traverse la ville de part en part.

Les commerçants, notamment, ce sont souvent plaints de la durée du chantier et des problèmes de communication avec le constructeur.

L’entrepreneur a pourtant doublé le nombre d’ouvriers sur chantier. Mais visiblement, ça ne suffit pas, il ne peut respecter les délais et donc son contrat. Voilà qui exaspère la Région wallonne, qui rappelle que ces retards ont des conséquences financières pour l’entrepreneur lui-même.

Une médiation doit être mise en place entre le TEC et Colas, l’entrepreneur, pour enfin aboutir à un nouveau calendrier qui, les Liégeois l’espèrent, sera respecté.