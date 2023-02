L’intérimaire Rachid Méziane confirmé comme coach des Cats jusqu’aux JO de Paris

La fédération belge de basket a confirmé Rachid Méziane à la tête des Belgian Cats. Coach intérimaire au départ de Valéry Demory, le technicien français a signé un contrat jusqu’aux JO de Paris. Il sera épaulé par Pascal Angillis et Jill Lorent, deux adjoints belges.



Il a dirigé les Cats contre la Macédoine du nord et la Bosnie-Herzégovine fin 2022. Avec succès. "Rachid a brillamment conclu la mission en novembre", déclare le directeur général des Belgian Cats, Koen Umans. "Sur et en dehors du terrain, il y a un bon déclic avec le groupe de joueuses. Nous avons donc pleinement confiance en ses capacités à amener ce groupe à un niveau supérieur dans les années à venir."



"Avant tout, je suis extrêmement reconnaissant pour cette fantastique opportunité", insiste le nouvel entraîneur des Cats. "C’est formidable de gagner la confiance du personnel, des joueurs et de l’équipe de direction. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de motivation pour tirer le meilleur parti de ces joueuses au cours des prochaines années. Je suis impatient de commencer ce défi."



Ancien analyste vidéo de l’équipe de France, il est entraîneur principal à Villeneuve d’Ascq depuis 2019. Il côtoie notamment Hind Ben Abdelkader dans le Nord de la France.



Il débutera officiellement son mandat contre l’Allemagne (9/2) et la Macédoine du Nord (12/9) en février. Il sera privé de Julie Allemand (ischio-jambiers).