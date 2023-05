L’intérêt de l’épargne ne décolle pas malgré le relèvement des taux à 3,5% par la BCE

Pourtant, avec les dernières hausses des taux décrétées par la BCE, on aurait pu s’attendre à ce que le rendement des comptes épargne reprenne quand même quelques couleurs.

Or, la plupart des grandes banques offrent aujourd’hui des taux qui ont à peine progressé au-dessus du minimum légal de 0,11%. Le plus souvent, on reste sous la barre des 1%. Le contraste est assez violent quand on sait que pour un prêt immobilier, on paie aujourd’hui 4%.