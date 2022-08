L’interdiction de pêche en rivière prolongée jusqu’au 4 septembre : pourquoi ? Avec quelles conséquences ?

Vous êtes gérant d’un magasin de pêche. De quelle façon cette situation se ressent-elle sur votre activité commerciale ?

"Il y a un pourcentage nettement moins élevé de rentrées, forcément. Notre secteur, les Ardennes, fait partie des eaux vives et eaux mixtes, où la fermeture est complète. L’impact est tous les jours, par rapport au nombre de personnes qui rentrent dans le magasin. Les pertes sont donc assez importantes sur des mois qui sont les plus importants de l’année pour nous. On fait peut-être 50% de notre chiffre d’affaires sur les deux ou trois mois des vacances."

Les chaleurs et la sécheresse de cette année risquent clairement de se reproduire les prochaines années. Vous craignez de voir ces interdictions se répéter ?

"Sans doute, oui. Je pense qu’il va falloir qu’on voie un peu à long terme. On pourrait être témoins de tout ça et donner notre avis, mais il faudra certainement prendre des initiatives plus importantes pour protéger la ressource, c’est clair. Il va falloir en tous les cas que les gouvernements se remettent un peu autour d’une table et voient un peu comment on peut gérer les débits d’eau."

"Je ne sais pas si on peut éventuellement faire des réserves d’eau quelque part, mais ça va être très compliqué à mettre en place. Nous n’avons pas, sur l’Ourthe en tous les cas, de possibilités de pouvoir stocker des eaux. Quand je prends le lac de Bütgenbach ou de Esch, par exemple, au Luxembourg, ils sont beaucoup plus importants au niveau de la réserve d’eau et ils peuvent gérer. Chez nous, techniquement, je pense que ça va être plus difficile, en tout cas sur l’Ourthe."