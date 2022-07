L’interdiction de louer des trottinettes aux moins de 16 ans impacte les opérateurs touristiques

Depuis le 1er juillet, les trottinettes électriques sont interdites aux moins de 16 ans sur la voie publique. L’objectif est de mettre un cadre pour l’utilisation de ces engins de plus en plus utilisés et d’ainsi éviter les accidents. Cette nouvelle réglementation en revanche fait grincer des dents dans le secteur touristique. En Belgique, plusieurs opérateurs proposent des balades encadrées avec des trottinettes tout-terrain et les louaient jusqu’ici à de nombreuses familles. Désormais ça ne sera plus possible si les enfants ont moins de 16 ans.

Nicolas Herman est le gérant de Trot-e-fun à Anseremme (Dinant): " Je viens déjà d’avoir une famille qui annule. C’est vraiment très problématique pour nous. Je ne suis pas contre cette nouvelle réglementation en soi mais elle ne fait pas de différence entre l’usage en ville et des sorties encadrées comme celles que nous proposons. C’est vrai que J’ai encore l’autorisation de faire rouler des jeunes de moins de 16 ans sur le Ravel ou sur des chemins de terre mais c’est impossible d’éviter à un moment une route sur le tracé ! Ces exceptions ne règlent donc rien. Ma seule option est de proposer à la place des VTT électriques qui eux ne sont pas concernés alors qu'ils roulent à la même vitesse."

Nicolas Herman et plusieurs autres loueurs de trottinettes tout-terrain ont adressé il y a quelques jours une lettre au ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet avec l’espoir qu’il revoie sa copie.