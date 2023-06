L’intercommunale IDEA se dote d’une nouvelle identité

Les instances de l’IDEA, agence de Développement territorial du Cœur du Hainaut, ont présenté ce mardi à Mons la nouvelle identité de l’intercommunale IDEA. Née en 1956, elle représente aujourd’hui 27 communes, quelque 60 Parcs d’Activité Economique (PAE) comprenant 1100 entreprises et générant 25.500 emplois. Le nouveau logo "IDEA", lettres blanches sur fond orange (Voir ci-dessus), se conjuguera prochainement avec un site internet www.idea.be remodelé et une présence accrue sur les réseaux sociaux.

De nouveaux métiers

"L’objectif est de répondre encore mieux aux attentes et aux besoins actuels des communes et des entreprises avec, en priorité, le dynamisme économique et la création d’emplois", ont indiqué les instances de l’IDEA. L’intercommunale crée également de nouveaux métiers, comme, notamment, le "Commune Support", destiné à accompagner des candidats prêts à créer une activité commerciale en ville ou en ruralité, le "Park Facility Manager", pour aider les entreprises des Parcs d’Activité Economique à cohabiter harmonieusement. L’agence entend par ailleurs aider encore davantage les entreprises à optimiser le potentiel des énergies renouvelables. Dans le secteur de l’eau "historique" à l’IDEA, la lutte contre les inondations sera également renforcée.