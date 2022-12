L'intercommunale hospitalière Vivalia voit ses finances plonger dans le rouge

Les finances des hôpitaux luxembourgeois dans le rouge ! Hier soir, lors l'Assemblée Générale de Vivalia, les responsables de l’intercommunale ont présenté les prévisions financières pour la fin 2022 : un déficit d’un million pour le secteur hospitalier et le budget 2023 prévoit un passif de plus de 2 Millions, rien que ce secteur hospitalier. En cause l’augmentation du coût de l’énergie ou, l’indexation des salaires, " 4000 employés, ce n’est pas rien ! " explique le Président de Vivalia, Yves Planchard, sans oublier les conséquences de la cyberattaque subie en mai dernier. C’était la toute première assemblée générale pour le nouveau Directeur Général Pascal Mertens. Il a évoqué la pénurie de personnel infirmier et selon Pascal Mertens, " tout n’est pas dû à des départs vers le Grand-Duché de Luxembourg !" Il faut aussi gérer l’après-covid, les changements d’orientation ou les réductions d’horaire. Mais paradoxalement, Vivalia n’a jamais autant recruté qu’en 2022. " Tout est mis en œuvre," poursuit Pascal Mertens, "pour attirer du personnel et j’insiste aussi pour que le Fédéral offre aux hôpitaux publics, la même dérogation qu’au monde associatif pour l’imposition des travailleurs français au-delà de 2023 ! " Vivalia compte pas moins de 300 collaborateurs français.