L’Inter rejoint par l’AC Milan en tête de Serie A, Osimhen buteur après la polémique

Après une défaite et deux nuls, Naples a renoué avec la victoire grâce notamment à Victor Osimhem, son quatrième but de la saison (39e) et Khvicha Kvaratskhelia (74e) qui a mis fin à une disette de buts de 190 jours.

Osimhen, meilleur buteur de Serie A la saison dernière, était très attendu. Dimanche, l’attaquant nigérian avait montré son mécontentement au moment de son remplacement, critiquant les choix tactiques de son entraîneur Rudy Garcia. Mardi, son agent a menacé Naples de poursuites judiciaires pour avoir publié sur le compte TikTok du club une vidéo, depuis effacée, se moquant de l’attaquant pour voir manqué un pénalty contre Bologne (0-0).

Le Napoli est désormais 5e avec 11 points, à quatre longueurs des deux clubs milanais.