L'Inter Milan fustige les cris racistes envers Romelu Lukaku, Kylian Mbappé réagit aussi

L'Inter Milan a publié mercredi un communiqué dans lequel il soutient Romelu Lukaku, victime de racisme mardi sur la pelouse de la Juventus lors de la demi-finale aller de la Coupe d'Italie.

"Nous voulons fermement réaffirmer que nous restons unis contre le racisme et toute forme de discrimination", a écrit le club milanais. "Le football et le sport ne doivent pas être seulement un lieu d'émotion mais aussi de valeurs claires et partagées, et ce que nous avons vu hier soir dans les dernières minutes de la demi-finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Inter à Turin n'a pas sa place dans notre sport. C'est pourquoi nous réaffirmons notre soutien, notre affection et notre solidarité envers Romelu Lukaku comme tout le monde du football le fait partout depuis l'incident."

Le Français Kylian Mbappé a également réagi. "2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. All against racism", a-t-il précisé en postant une story sur Instagram.