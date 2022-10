L’Inter Milan bat le FC Barcelone 1-0 et prend la deuxième place du groupe C

L’Inter Milan est parvenu à s’imposer 1-0 à domicile contre le FC Barcelone lors de cette troisième journée de Ligue des Champions. Hakan Çalhanoğlu, l’unique buteur de la rencontre, a permis à son équipe de remporter ce choc. L’Inter Milan est désormais deuxième du groupe C.

Le match avait bien commencé des deux côtés, le FC Barcelone s’est procuré plusieurs occasions en première période grâce à Ousmane Dembele. L’Inter, sans Romelu Lukaku (toujours blessé) ne s’est pas laissé faire pour autant, ils ont joué en contre-attaque et ils n’étaient pas loin de marquer dès la 7e minute de jeu via une grosse frappe du Turc, Hakan Çalhanoğlu. Les Catalans ont continué de combiner, mais ils n’arrivaient pas à concrétiser leurs actions. Robert Lewandowski s’est vu contrer quasiment toutes ses frappes. Sur une attaque menée par Lautaro Martinez, les Italiens ont cru pouvoir bénéficier d’un pénalty sur une faute de main d’Eric Garcia (24e). La VAR est intervenue pour clarifier la situation, finalement il n’y a pas eu de pénalty, mais un hors-jeu de Lautaro Martinez (quelques millimètres) au début de l’action. Les Nerazzurri ont ouvert le score en fin de première période (45e+2) sur une frappe d’Hakan Çalhanoğlu en dehors de la surface 1-0.

En deuxième période, les hommes de Xavi Hernandez ont à nouveau poussé pour recoller au marquoir. Les Blaugranas ont d’ailleurs cru égaliser grâce à leur jeune crack Pedri Gonzalez. La VAR est intervenue pour annuler le but car Ansu Fati a touché le ballon de la main sur le centre d’Ousmane Dembele. Solide défensivement, l’équipe à domicile n’a laissé aucune chance aux Espagnols de revenir.

Dans l’autre match du groupe C, le FC Bayern Munich a complètement écrasé le Viktoria Plzen 5-0. Les Allemands sont premiers du groupe C avec 9 points, l’Inter Milan pointe à la deuxième place avec 6 points, Barcelone en troisième place avec seulement 3 points et le Viktoria Plzen dernier avec aucun point. Une deuxième défaite qui met les Catalans en grand danger, ils doivent désormais battre les Italiens au Spotify Camp Nou.