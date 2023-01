L’Inter gaspille dans le temps additionnel, Lukaku joue une grosse demi-heure

Plus tôt dans la soirée, la Juventus a remporté au forceps une huitième victoire consécutive, toutes réalisées sans prendre le moindre but dont cinq se sont soldées sur un score de 1-0. Le but de Danilo en fin de rencontre sur un assist de Federico Chiesa (86e) permet à la Vieille Dame de revenir à quatre points de Naples qui se déplace ce dimanche à la Sampdoria. Les deux équipes se retrouveront dans le sud de l’Italie vendredi prochain dans une rencontre qui pourrait totalement relancer le championnat alors que l’on s’approche de la moitié de l’exercice.