L’Inter et Romelu Lukaku empochent la Coupe d’Italie, leur 3e trophée ensemble

Romelu Lukaku a décroché un 3e trophée sous les couleurs de l’Inter Milan mercredi soir alors que les Nerazzurri ont remporté la finale de Coupe d’Italie aux dépens de la Fiorentina. Le Club Lombard, lauréat du trophée pour la 9e fois de son histoire, s’est imposé 1-2 au Stadio Olimpico de Rome.

Surpris par un but de Nico Gonzalez après trois minutes de jeu seulement, l’Inter a renversé la vapeur dès la première période. Le duo d’attaque Edin Dzeko – Lautaro Martinez a mis la pression sur la défense toscane alors que Romelu Lukaku incitait les siens sans relâche depuis le banc de touche.

Après un face-à-face manqué par le Bosnien (24e), c’est l’attaquant argentin qui est monté sur son piédestal pour tétaniser la Viola. Une première frappe croisée a fait mouche à la 29e (1-1) avant qu’une superbe reprise acrobatique ne fasse trembler les filets (39e, 1-2).

Monté au jeu à la 58e minute à la place d’Edin Dzeko, Romelu Lukaku s’est surtout rendu utile en contre alors que la Fiorentina faisait le forcing pour égaliser.

Sa plus belle opportunité sera une frappe puissante mais centrale repoussée difficilement par Terracciano (67e).

Si les Interistes ne se sont pas procuré davantage d’occasions, la Fiorentina peut s’en vouloir pour avoir manqué deux opportunités 5 étoiles avec Luka Jovic, d’abord stoppé par un arrêt étourdissant de Handanovic (78e) puis imprécis de la tête (80e).

Des erreurs qui vont de facto livrer la Coupe d’Italie à l’Inter, déjà victorieux dans cette compétition l’an dernier.

Vainqueur du Scudetto en 2021 et de la Supercoupe d’Italie en janvier dernier, Romelu Lukaku décroche donc un 3e trophée avec l’Inter… et espère ajouter la Ligue des Champions à son palmarès dans un peu plus de deux semaines.

Défaite, la Fiorentina devra se rabattre sur la Conference League, dont elle est finaliste, pour espérer décrocher un trophée cette saison.