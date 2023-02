L’Inter annonce ne pas négocier une prolongation de Lukaku : "Il a une dette envers nous mais il fera une grande fin de saison"

Le directeur sportif de l’Inter Milan, Piero Ausilio, a évoqué devant la presse le cas de Romelu Lukaku, expliquant qu’aucune négociation n’avait commencé quant à une éventuelle prolongation du bail du Belge en Italie.

"Il s’améliore entraînement après entraînement, match après match. Il sait qu’il a une dette envers nous. Pas pour une question d’envie mais parce qu’il a été malchanceux avec une lourde blessure. Quand je vois sa volonté, sa détermination et ce que je vois ces derniers jours, je suis tranquille car je suis sûr qu’il fera une très bonne dernière partie de la saison qui sera la plus importante au vu de nos objectifs.", a-t-il annoncé devant la presse.

Relancé concernant son futur à l’Inter, le dirigeant n’a pas voulu trop en dire. "Il doit faire ce qu’il fait depuis plusieurs mois. Il se prépare bien, il doit se concentrer sur le terrain. Nous ne discutons ni avec lui, ni avec ses agents de ces questions concernant son futur. Nous sommes ici pour essayer de faire de notre mieux. S’il y a alors la possibilité, et nous y travaillons, de continuer cette relation, on verra plus tard. Pour lui, comme pour d’autres. Maintenant il n’y a que le présent avec les matches contre Porto et les suivants qui comptent. Lukaku doit en être un protagoniste."

Buteur ce week-end pour la première fois depuis 115 jours, l’attaquant appartient toujours à Chelsea. Toutefois, son envie serait plutôt de rester à Milan, ce qui pourrait convenir à Chelsea qui ne voudra tout de même brader son joueur acheté plus de 110M€ il y a un an et demi.