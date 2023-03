Un tout nouveau concept d’intelligence organoïde, visant à développer l’informatique biologique, vient d’être évoqué par un collectif de chercheurs.

Ces derniers souhaitent surfer sur les progrès effectués en matière de cellules cérébrales humaines reproduites in vitro pour offrir une intelligence supérieure aux ordinateurs et aux objets connectés du futur. Dans l’absolu, cette technologie s’annonce bien plus puissante et efficace que n’importe quelle intelligence artificielle.