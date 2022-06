L'intelligence artificielle vient en aide pour détecter un burnout.

Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), le burnout se définit comme "un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel". Les principaux symptômes peuvent être physiques, émotionnels ou même cognitifs avec l'apparition de troubles du sommeil, d'anxiété ou d'une fatigue émotionnelle. L'Organisation mondiale de la santé le caractérise par un sentiment d'épuisement.

Aussi prometteur que peuvent l'être les résultats du modèle sur ces textes anonymes, la présence de l'humain ne doit pas être occultée, selon les auteurs. Au lieu de remplacer les professionnels de santé et les spécialistes de la santé mentale, cette technologie doit rester un support. En effet, l'accumulation de données et son analyse en quelques mouvements doit permettre de soutenir le professionnel de santé dans sa prise de décision.

Pour définitivement vérifier les conclusions autour du modèle, la prochaine étape va consister à utiliser cette méthode sur des cas réels représentatifs de la population et non plus des témoignages anonymes.