L’intelligence artificielle va-t-elle tuer le jeu vidéo ?

L’IA va tuer les métiers du jeu vidéo ? L’Intelligence artificielle (AI) est en constante évolution. Depuis le succès de chatGPT (OpenAi), elle transforme de nombreux secteurs, dont celui des jeux vidéo, plus spécifiquement en Chine. Avec une énorme croissance, ce pays est devenu un acteur clé sur la scène mondiale des jeux vidéo.

Mais les studios de développement utilisent l’IA comme manière d’économiser de l’argent. Avant, ils confiaient leur créativité à des freelances en externe, mais maintenant l’IA permet de créer des personnages et des images d’arrière-plan à moindre coût. On constate une baisse de près de 70% des emplois d’illustrateurs en un an. Pire encore, les employeurs encouragent aussi les artistes à utiliser la génération d’image par l’intelligence artificielle (comme midjourney) pour améliorer la productivité.

Alors l’IA, plutôt une innovation ou une menace pour les métiers du jeu vidéo ? On en parle dans ce nouveau Shinyusu !