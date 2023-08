L’intelligence artificielle va-t-elle remplacer l’humain pour recruter le personnel dans les entreprises ?

Et si les salariés étaient désormais recrutés non pas par des êtres humains en chair et en os mais grâce à une machine ou, plus précisément, grâce à une intelligence artificielle comme ChatGPT ? Science-fiction ? Pas du tout ! C’est désormais une réalité si l’on en croit une étude publiée récemment par le groupe de ressources humaines Manpower. Son enquête montre qu’en Belgique, "un nombre croissant d’entreprises utilise l’intelligence artificielle à des fins de recrutement ou prévoient de le faire dans un futur proche : 10% des 510 employeurs sondés en Belgique déclarent tirer pleinement parti de ces technologies depuis longtemps dans leurs processus de recrutement ('Early Adopter'), 21% en ont implémenté certains éléments récemment ('Current Adopter'), 18% ont prévu d’adopter cette technologie dans les 12 prochains mois et 14% dans les 3 prochaines années”. Un quart des entreprises interrogées n’ont en revanche pas encore considéré la possibilité d’utiliser les outils de l’intelligence artificielle dans leurs processus de recrutement ou, plus platement, n’ont pas l’intention de se les approprier.

La Belgique n’est pas à la traîne

Un peu plus de 500 entreprises interrogées, l’échantillon peut paraître un peu juste pour tirer des conclusions générales. Patron de Manpower en Belgique, Sébastien Delfosse admet qu’effectivement, "l’échantillon est peut-être un petit peu limité en Belgique mais, par contre, si on regarde l’échantillon au niveau mondial, là, il est vraiment représentatif. Et ce qui est très clair, c’est que la tendance est la même dans la majorité des pays. La Belgique n’est donc pas un cas isolé. En revanche, nous avons sans doute été un peu surpris parce que chez nous, le pourcentage d’entreprises utilisant déjà l’intelligence artificielle dans le recrutement est un peu plus élevé que la moyenne". En revanche, pas de surprise sur la dynamique, parce que, dit-il, "on voyait déjà l’émergence de nombreux acteurs dans le marché de l’intelligence artificielle".

Autre (petite) surprise : l’intérêt pour les solutions d’intelligence artificielle ne concerne pas seulement les grandes entreprises : "C’est vrai, reconnaît Sébastien Delfosse, on a été un peu surpris de constater que les pourcentages d’adoption sont très similaires entre les grandes, les moyennes et même parfois les petites entreprises. Sans doute – au moins en partie – parce que l’essor de l’intelligence artificielle est quelque chose de tellement énorme en termes de transformation de l’entreprise que personne ou presque ne veut rater ce mouvement. Il y a également un second élément qui explique pourquoi des PME adoptent elles aussi des outils d’intelligence artificielle pour leurs processus de recrutement : le seuil d’entrée est très bas puisque vous pouvez aujourd’hui utiliser gratuitement la version de base de ChatGPT. Alors qu’avant, pour les grandes transformations technologiques qu’on a connues, il fallait investir dans des systèmes internes lourds et coûteux, il y avait un seuil d’entrée technologique et financier qui, en définitive, réservait ces évolutions aux seules grandes entreprises. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, on voit qu’il y a beaucoup d’outils d’intelligence artificielle qui sont presque – excusez l’anglicisme – du 'plug and play' pour les entreprises".

Des gains de temps, mais pas que…

Petit exercice pratique avec Aude Bernaerts, consultante en ressources humaines chez Manpower. En moins de 5 minutes, elle crée une offre d’emploi pour un client. En l’occurrence, une grande banque du pays qui cherche un employé pour son département leasing. Ce qui lui prend le plus de temps, au fond, c’est de rentrer une série de mots-clés qui serviront à guider ChatGPT : compétences professionnelles recherchées, qualités humaines (les fameux 'soft skills'), maîtrise des langues, localisation de l’emploi, etc. Quant à la rédaction de l’offre d’emploi en tant que telle, elle ne prendra que quelques secondes… Mais attention, prévient Aude Bernaerts, "quand le texte rédigé par ChatGPT est terminé, il faut toujours recouper l’information, évidemment, puisque ChatGPT va aller chercher des informations sur Google et sur Google, il y a vraiment de tout… C’est hyper important."

A cette (grosse) nuance près, oui, l’intelligence artificielle permet de gagner du temps mais pas seulement : elle permet aussi d’assurer une certaine créativité dans la rédaction de l’annonce. "Chaque consultant, dit Aude Bernaerts, a une idée précise du job à pourvoir et des éléments qu’il faut mettre dans l’offre d’emploi, la manière de la rédiger, etc. Mais peut-être y a-t-il une autre façon de voir le job en question et donc, aussi, d’autres termes à utiliser auxquels les consultants ne pensent pas nécessairement." L’intelligence artificielle, elle, elle va y penser…

Au final, la démonstration est assez convaincante mais elle ne donne qu’une petite idée des possibilités de l’intelligence dans le processus de recrutement du personnel. Elle permet aussi d’optimiser l’analyse des CV, de présélectionner les candidats ou encore de répondre automatiquement à leurs questions éventuelles via un 'chatbot'… On n’en est sans doute qu’au début de l’histoire mais une chose est sûre, "les outils d’intelligence artificielle vont aider les recruteurs dans le processus de sélection, résume Sébastien Delfosse, les aider à avoir une meilleure visibilité sur les différents candidats intéressés par un poste dans l’entreprise et leur permettre de se concentrer vraiment sur le volet ‘interview’des candidats".

Vers un processus de recrutement automatisé à 100% ?

Ce scénario d’un recrutement automatisé à 100%, Sébastien Delfosse n’y croit pas. Pour lui, il n’y a pas de doute, l’humain est et restera essentiel dans tout processus de recrutement : "Les interactions humaines sont un facteur absolument essentiel dans toute entreprise et donc, je n’imagine pas un instant qu’elles soient totalement absentes du processus de recrutement d’un nouveau salarié". Et conclut avec cette question : "Et vous, vous auriez envie d’être engagé dans une entreprise sans avoir rencontré le moindre être humain pendant tout le processus de recrutement ?" Pour lui, en tout cas, la réponse est claire, c’est non.