L’intelligence artificielle s’infiltre dans les concours d’art

Le jury de l’édition inaugurale du "Prompted Peculiar" a, quant à lui, salué sa maîtrise du "prompt crafting" (fabrication d’instructions pour les IA génératives). Car jurés et organisateurs de la BIFB s’accordent sur le fait que "Twin Sisters in Love" et toutes les autres œuvres en lice pour ce prix repoussent les limites de la fabrication d’images. Boris Eldagsen, un photographe allemand ayant participé à la remise de cette récompense, estime même qu’il s’agit de "promptographies" et non de photographies. "Un photographe parcourt le monde et prend des photos de ce qu’il voit par hasard à un certain endroit, mais aujourd’hui, un "promptographe" peut rester dans une pièce sombre et générer une image par ordinateur. Voir ne plus croire que c’est réel", a-t-il expliqué au Sydney Morning Herald.

Boris Eldagsen en a fait l’expérience en avril, lorsqu’il a dupé le jury des Sony World Photography Awards avec un cliché à l’esthétique vintage généré par DALL-E 2. Intitulée "The Electrician", cette image s’est vu décerner le prix de la meilleure "photographie créative". Mais en pleine cérémonie de remise, Boris Eldagsen a refusé cette distinction en expliquant qu’il avait soumis "The Electrician" à l’appréciation des jurés pour voir s’ils étaient capables de reconnaître que ce n’est pas une photo authentique. Ce coup de théâtre n’a pas plu aux organisateurs des Sony World Photography Awards puisqu’un porte-parole du concours s’est, par la suite, empressé de souligner que le jury était conscient qu’il s’agissait d’une image générée par une intelligence artificielle, selon le magazine Beaux-Arts.