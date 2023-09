L’intelligence artificielle pourrait remplacer les arbitres d’ici 30 ans, selon un expert du secteur

Les arbitres de football pourraient être remplacés par des robots dans les 30 prochaines années, estime un expert en la matière. L'intelligence artificielle (IA) occupe déjà une place importante dans l'arbitrage, avec l'utilisation du VAR et de la technologie sur la ligne de but, mais on s'attend à ce qu'elle se développe fortement à l'avenir.

Le développement des data de haute qualité permettrait à une machine dotée d'une intelligence artificielle d'arbitrer les rencontres, ce qui rendrait inutile l'intervention d'un arbitre humain sur le terrain.

"La vision par ordinateur sera de plus en plus efficace au cours des prochaines années et le nombre de caméras sur le terrain ne fera qu'augmenter", a déclaré Aldo Comi, directeur général de Soccerment, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données analytiques sur le football, à l'agence de presse PA.

"La quantité de données collectées et la qualité des modèles formés à partir de ces données augmenteront de manière exponentielle et, grâce à cela, vous aurez des modèles d'IA capables de prendre des décisions arbitrales sur la base de ce qu'ils voient sur le terrain".

"Nous pourrions en arriver au point où nous n'aurons plus besoin d'arbitre du tout. Avant cela, il y aura peut-être un arbitre, mais pas de juges de ligne, qui seront peut-être les premiers à disparaître du jeu. Et l'arbitre sera connecté à l'assistant virtuel, qui le guidera pour qu'il prenne de meilleures décisions. En fin de compte, dans 20 ou 30 ans, l'arbitre sera probablement une IA. Je ne dis pas que c'est positif, je dis simplement que cela risque d'arriver."