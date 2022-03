L'intelligence artificielle pourra t-elle écrire à votre place ?

Que peut faire cette intelligence artificielle ?

Ce qui est intéressant, c’est qu’on peut la paramétrer. On peut lui donner une contrainte en termes d’espaces. Par exemple, maximum dix lignes. On peut lui dire à qui le texte va s’adresser : à des étudiants, à des spécialistes du marketing, à des fans de chiens. Et on peut lui dire d’adopter un certain ton. Par exemple un ton assertif, accommodant, ou alors plus persuasif, ou plus sec si on veut.

Le concepteur de YouWrite a pris un exemple assez parlant des possibilités de cette intelligence artificielle. Elle peut être utilisée pour répondre à une candidature pour un job. En fait, pour remballer le candidat. En gros on va utiliser l’intelligence artificielle pour faire le sale boulot, pour automatiser la gestion des emails de refus.