L’intelligence artificielle pour déshabiller des femmes : c’est illégal et "vraiment inquiétant", y compris en Belgique

En Belgique aussi, "c’est un phénomène réel et vraiment inquiétant", commente Catherine Van de Heyning, professeure à l’Université d’Anvers. Elle enseigne notamment les droits fondamentaux européens. Magistrate, elle est aussi substitut du procureur du roi. Elle fait partie d’un groupe de recherche sur la prévalence, l’impact et le cadre juridique des "deepnude", ces photos ou vidéos de personnes nues avec des visages de personnes qui n’ont jamais tourné ces images.

"Nos recherches montrent que ces applications sont utilisées en Belgique. En particulier, par les jeunes hommes. On pense que c’est parce qu’ils maîtrisent davantage les technologies et qu’ils font partie de groupes où se partagent ces technologies", explique-t-elle.

L’éducation aux médias et à la sexualité, c’est vraiment super important

"Quand on leur demande pourquoi, on pense toujours que c’est pour des raisons sexuelles mais le plus souvent, c’est 'parce que c’est drôle' entre copains, ou par ennui. C’est tout le problème : ils pensent que ce n’est pas grave parce que ce n’est pas le vrai corps mais clairement, pour la victime, l’impact est réel. Comme quoi, et je sais que le sujet est sensible chez vous mais l’éducation aux médias et à la sexualité, c’est vraiment super important." Ces notions sont en effet au programme des animations Evras, l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle.

"On constate aussi le début d’extorsion d’argent sur base de ces images. On pourrait se demander pourquoi les victimes payeraient pour une image fictive mais on constate une crainte de leur part : celle de ne pas être crue car l’image est très réaliste." Selon les recherches, les victimes sont des hommes comme des femmes mais pour les secondes, les images circulent beaucoup plus, elles sont beaucoup plus virales. "C’est donc principalement des images de femmes que l’on retrouve finalement sur le web. L’impact est donc beaucoup plus grand pour les femmes."

Quelques cas sont passés en justice en Belgique mais "on pense que les victimes ne le signalent pas car elles pensent que ce n’est pas punissable comme le corps est fictif." Le nombre de victimes est donc sous-estimé. Mais l’impact est bel et bien important.