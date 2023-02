L’intelligence artificielle, pari osé du bouillonnant trio d’artistes "Obvious"

Tel le peintre, son pinceau, ils créent des œuvres d’art avec l’intelligence artificielle (IA) : à Paris, trois copains d’enfance de 29 ans, réunis dans le collectif "Obvious", pionnier du genre, parient sur l’envolée de cette révolution artistique.

"De la même manière qu’un peintre utilise un couteau, un pinceau, une brosse, nous utilisons des algorithmes. Notre travail, c’est de choisir le bon", explique à l’AFP l’un d’entre eux, Pierre Fautrel, visage juvénile sous une barbe fournie.

Férus d’art et de science, Pierre, Hugo Caselles-Dupré et Gauthier Vernier avaient sidéré le monde de l’art en 2018 en vendant plus de 400.000 euros chez Christie’s, à New York, une œuvre présentée comme étant la première produite par un logiciel d’intelligence artificielle, "Edmond de Belamy", un portrait fictif aux contours flous, imprimé sur toile.

Ce premier pas a été réalisé grâce aux outils développés par d’autres pionniers, partagés en "open source", dont un code mis au point par un jeune prodige britannique de l’art numérique, Robbie Barrat.

"Ça fait cinq ans qu’on travaille là-dessus, on a commencé à un moment où ce mouvement était vraiment à sa genèse, et les NFT’s (objets numériques protégés par des certificats infalsifiables) comme l’IA, très peu répandus dans le monde de l’art", explique Gauthier Vernier.