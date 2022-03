L’intelligence artificielle, nouvelle source d’inspiration dans le monde musical

Contrairement à ce que peuvent penser les plus pessimistes, l’intelligence artificielle n’a pas vocation à se substituer à l’artiste. La preuve avec "Océan Noir", un morceau qui mêle une fugue de Schubert et une cuica, un instrument brésilien. "Dans une expérimentation, j’ai fait se rencontrer ces deux sons différents, et ça a donné une sonorité, un son, une boucle d’environ vingt secondes", a expliqué Benoît Carré à France Inter.

Si l’intelligence artificielle s’est chargée de mélanger harmonieusement ces deux éléments, le musicien a dû la nourrir avec de nombreuses inspirations pour arriver à ce résultat. Benoît Carré donne un aperçu de ce processus fastidieux dans une vidéo making-of publiée sur YouTube et les réseaux sociaux. On le voit utiliser plusieurs intelligences artificielles, l’une pour imaginer la mélodie et une autre capable de produire des sons et des arrangements, avant d’arriver à une première version du morceau "Océan Noir".