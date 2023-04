L'intelligence artificielle met-elle en danger les relations humaines ?

Mais dans ce futur proche où nous pourrions chacun bénéficier d'un assistant virtuel parfaitement adapté à nous, ne peut-on pas imaginer que l'effort que demande la socialisation soit encore plus coûteux pour nous, êtres humains ?

Un peu comme la façon avec laquelle les réseaux sociaux, Tik Tok, Facebook, avec leur système de notifications et de gratifications rapides, ont un peu érodé nos capacités de concentration, "ne peut-on pas craindre que l'intelligence artificielle érode notre capacité sociale ?" interroge Matthieu Peltier.

Il rappelle le propos de l'anthropologue et sociologue David Le Breton, dans une récente tribune au Monde, dans laquelle il s'inquiète de la disparition de la conversation face à une généralisation de la vie numérique : "Nous sommes de moins en moins ensemble et de plus en plus les uns à côté des autres, dans l'indifférence ou la rivalité. Plus on communique, et moins on se rencontre, plus l'autre vivant devant soi devient superflu."

On pense par exemple aux extrêmes que représentent le film Her, où le protagoniste tombe amoureux d'une intelligence artificielle, ou encore la nouvelle application Replika, une intelligence artificielle qui a pour vocation de devenir votre compagnon...

"Evidemment le pire n'est jamais certain et cette crainte n'est peut-être qu'une crainte infondée, mais peut-être nous faut-il plus que jamais soigner notre rapport aux autres, ainsi que le temps qu'on leur consacre", conclut Matthieu Peltier.