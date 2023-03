L’intelligence artificielle : les artistes et l’art de demain ?

Mais on se pose tout de même une question importante : est-ce-que l’intelligence artificielle risque-t-elle de dépasser les artistes ? Nathanael Ackerman, expert en intelligence artificielle et invité dans l’Internet Show, tend à dire que non :

“Je ne crois pas, l’IA permet de nous poser des questions sur ce qu’est la créativité. Alors souvent quand on crée de l’art, on reprend des choses qu’on a vu par ailleurs et puis on les met dans un autre contexte. Mais définir son propre style , on y est pas encore. Les résultats peuvent décupler notre capacité créative et je pense qu’on doit s'inscrire dans une coévolution de l’homme et la machine. C’est un outil en plus dont on dispose.”

Notre second invité, Micode youtubeur et vidéaste, nous donne également son avis sur la question :



“Dépasser les artistes je pense que ça n'arrivera pas”, explique-t-il. “C’est un outil de plus dans la boîte à outils. On pourrait se poser comme question qu’une musique complètement composée par une IA est-elle toujours de l’art ? Et c’est vrai que la qualité est folle. Mais si on regarde dans le détail, on est pas encore sur quelque chose qui a une pâte ou qui pourrait gagner un César, pour l’instant en tout cas.”