L'intelligence artificielle générale, au coeur de ChatGPT 5

Or cette rumeur arrive alors que ChatGPT est dans l’œil du cyclone. Un peu partout dans le monde les autorités se penchent sur son respect ou non des données personnelles, ChatGPT ayant d'ores et déjà été interdit en Italie.

Dans le même temps, de nombreux experts en intelligence artificielle alertent sur le développement de cette nouvelle technologie, dont il est encore difficile de mesurer les conséquences. Nul doute qu'en développant une intelligence artificielle générale, OpenAI pourrait alors franchir certaines limites comme générer des fake news parfaitement "crédibles".

Si elle devait être développée avec succès, cette intelligence artificielle générale serait donc à la hauteur des capacités offertes par le cerveau humain. Prochaine étape : la superintelligence artificielle, dont les capacités seraient quant à elles bien supérieures à celles de l'homme !