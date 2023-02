L’intelligence artificielle expliquée aux enfants

L’intelligence artificielle est partout autour de nous. Dans nos téléphones quand on cherche une blague ou quand on demande d’appeler quelqu’un pour nous. Ou encore dans les jeux vidéo et les applications.

L'intelligence artificielle, c'est un outil construit par l’être humain pour prendre des décisions et réaliser des actions répétitives à notre place.

Si l’intelligence artificielle a beaucoup d'avantages, elle a aussi quelques défauts. Elle ne prend, par exemple, pas en compte les émotions. L'intelligence artificielle ne dépasse donc pas l’intelligence humaine.

Pas de panique, les films et les séries où les robots prennent le contrôle du monde, ce n’est pas près d’arriver !