L’intelligence artificielle est-elle une menace pour l’information et la presse en général ?

Dans son rapport sur la liberté de la presse qu’il vient de publier, Reporter Sans Frontière (RSF) s’inquiète d’un "déluge" de désinformation. Une désinformation facilitée par l’intelligence artificielle et qui met en péril le travail journalistique.

RSF pointe du doigt "des productions manipulatoires à grande échelle" par des sociétés spécialisées, pour le compte de gouvernements ou d’entreprises. En février, une vaste enquête du collectif de journalistes d’investigation Forbidden Stories avait ainsi révélé les activités d’une société israélienne baptisée "Team Jorge" et spécialisée dans la désinformation.

La limite entre "les super assistants" et la manipulation

Il faut dire qu’aujourd’hui, il existe déjà de nombreux outils d’intelligence artificielle. Si certains peuvent être qualifiés de "super assistants" (parce qu’il aide à retranscrire automatiquement une interview ou à la traduire, par exemple) et permettent de gagner du temps, d’autres sont plus polémiques, selon Yves Thiran, journaliste et membre d’un groupe de réflexion sur ces nouvelles technologies au sein de la RTBF :

"C’est tout ce qui est la production de contenus. Que ce soit du contenu sous forme de texte, d’image ou de vidéo. A la RTBF, on s’abstient pour l’instant. Mais on voit bien que d’autres médias ont déjà commencé, notamment quand il s’agit d’illustrer un article sur un site web et qu’il n’y a pas l’image de l’événement. Traditionnellement, on utilise des images prétextes, mais là on demande à l’ordinateur de fabriquer l’image. C’est une des questions qu’on se pose : doit-on ou pas s’autoriser ce genre de productions ?"

Un site américain a d’ailleurs dénombré "49 médias désormais entièrement automatisés". Des sites qui génèrent des articles entièrement créés par l’intelligence artificielle. Ce sont "des médias de niche pas encore de grands médias", précise Yves Thiran.

L'importance des balises

Dans tous les cas, cette utilisation ne peut se faire sans balises, poursuit-il. Il faut d’abord partir du principe de transparence et bien indiqué au public qu’il s’agit là du travail d’un ordinateur. Ensuite, il faut toujours un être humain derrière chaque production, que "rien ne soit produit ou diffusé sans avoir été vérifié, checké, regardé par un être humain."

Reste que demain, le grand risque pour le grand public, est d’être incapable de distinguer le vrai du faux.