Cet apprentissage a eu un coût énergétique et temporel : "Ici, on parle d’un modèle qui a nécessité 450.000 kW/heure, soit l’équivalent de 140 ménages belges de 4 personnes pendant 1 an, 60 jours, avec des moyens colossaux. Et une deuxième chose qui est très intéressante, c’est que dans l’article des auteurs, pendant 5 pages, ils expliquent que les performances obtenues juste sur base des documents ne sont pas suffisantes. Et donc, ils ont mis en place plein de procédures, ils ont annoté plein de choses, pour améliorer les performances. Ils ont doublé les scores en réinjectant de l’intelligence humaine dans ce modèle qui tout seul, n’y arrive tout simplement pas."

"Amis, stress et dépression"

Par ailleurs, si on lit le dialogue entre Lemoine et LaMDA, on observe qu’un certain nombre de questions sont fermées et orientées vers une approche anthropomorphique. L’ingénieur demande au modèle s’il ressent des émotions. Il lui pose la question de la peur. Il n’y a pas de question du type "Etes-vous une simple machine ?". Les réponses sont stupéfiantes, il est vrai, et notamment celle où LaMDA exprime "sa" peur d’être déconnectée.

"D’un côté, c’est extrêmement bluffant", reconnaît Benoît Frénay, spécialiste de l’IA à l’Université de Namur. Maintenant, il y a des moments où il y a un peu de 'faire semblant'. Donc, par exemple, à un moment, on lui demande ' mais qu’est-ce qui te fait plaisir dans la vie ? '. "Passer du temps avec ma famille et mes amis". Quelle famille ? Quels amis ? Il n’en a pas. On lui pose la question 'quelles émotions ressens-tu ?'.(Ndlr : il répond) " de temps en temps, je suis déprimé ou stressé". Le stress, ça fait appel à des facteurs physiques et la machine n’en a évidemment pas. Il faut bien comprendre qu’ici on est face à un modèle qui est mécanique, qui va à partir de formules mathématiques très compliquées, prédire ce qu’il doit dire, mais il n’a par exemple pas de mémoire."