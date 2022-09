L’intelligence artificielle DALL-E est enfin accessible à tout le monde

Selon OpenAI, 1,5 million d’utilisateurs utilisent déjà DALL-E pour créer des images. Et pas moins de 2 millions de créations sont générées chaque jour. Pour un aperçu de ce dont est capable l’intelligence artificielle, direction le compte Instagram de OpenAI, ou par-ici si vous souhaitez essayer l’outil par vous-même.

Soulignons que OpenAI annonce avoir pris des mesures supplémentaires afin de limiter la création d’images offensantes. "Apprendre de l'utilisation de l’outil dans des conditions réelles nous a permis d'améliorer nos systèmes de sécurité, rendant possible une plus grande disponibilité aujourd'hui. Au cours des derniers mois, nous avons rendu nos filtres plus robustes pour rejeter les tentatives de générer du contenu sexuel, violent et autre contenu qui viole notre politique de contenu et mis en place de nouvelles techniques de détection et de réponse pour arrêter l'utilisation abusive."